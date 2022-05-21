土耳其總統通話瑞典總理 籲停止支持恐怖組織

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（中央社伊斯坦堡21日綜合外電報導）土耳其總統府表示，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天敦促瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）採取「具體舉措」，結束對「恐怖」組織的支持。

土耳其總統府指出，艾爾段在電話中告訴安德森：「瑞典對恐怖組織的政治、財政和武器支持必須停止。」

土耳其曾威脅要阻止瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），並指控這兩國支持非法的庫德族激進分子。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）今天也表示，他已經跟艾爾段進行「公開且直接」的對話，討論芬蘭加入北約的相關事宜。

尼尼斯托在結束與艾爾段的通話後，發推文表示：「我表示，作為北約盟國，芬蘭和土耳其將致力於保障彼此的安全，我們的關係將因此變得更加牢固。」

他還說：「芬蘭譴責任何形式和表現的恐怖主義。會持續保持密切對話。」

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俄羅斯入侵烏克蘭，促使瑞、芬兩國揚棄長期中立的立場，轉而申請加入以美國為首的北大西洋公約組織；但北約成員國土耳其一再抨擊瑞典及其他西歐國家對土國眼中恐怖組織的處理方式，包括庫德族團體庫德工人黨（PKK）和人民保衛軍（YPG）等。

加入北約須獲成員國一致同意。西方領導人曾表示，土耳其的反對意見不會成為芬蘭、瑞典加入北約進程的障礙，但未說明土國立場可能產生何種轉變。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110521