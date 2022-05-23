為免技術外流至中國傷國安 日本大學將嚴篩外生

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本當局近來要求各大學加強審查外國學生與學者，以免技術外洩到中國等處，除國家安全考量，也是為了保障與歐美大學的交流。

許多西方國家實施嚴格篩選與懲罰洩露措施，日本在這方面卻向來欠缺，對外國學生大開歡迎之門。

但官員說，近年來一連串中國學者涉嫌從事諜報工作在美國被捕事件，在日本敲響警鐘。

一位在日本經濟產業省負責協助大學監督高風險科技移轉與學生等事務的官員表示：「世界各地對中國等外國的出口管控更加嚴格。」

這位因未獲上級許可對媒體說話而不願具名的官員說：「我們希望日本大學的安全和商業管控能被信賴，才能維續與美國和歐洲的聯合研究。」

在供應鏈混亂、知識產權盜竊和網路攻擊之際，經濟安全成了全球政策制定者的首要任務，也是至關重要的外交合作領域。

官員並未指出日本發生哪些具體事件促成這種措施，僅表示日本需在這方面做出改善，這樣各大學才能維持與美國等其他西方夥伴的關係。

加強學術監督是設法擴大出口管控的一部分，和本月剛通過的新經濟安全法案一致。

根據本月生效的新方針，各大學必須進行背景調查並標記可疑人士，例如與外國政府或國防相關單位有關聯者。先前這項措施只限於試圖將可能敏感資訊或物品送至海外者，實施新篩選措施將讓簽證程序外多一道步驟。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110523