經部修法 關鍵技術赴中投資後轉讓股權須事先申請

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（中央社記者梁珮綺台北21日電）經濟部投審會修正「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第5條及第10條，為避免經關鍵技術小組審查通過後的投資，透過股權移轉導致關鍵技術實質受陸資所掌控，等同技術移轉，要求企業必須事先申請許可。

依據投審會新修訂內容，在中國設有晶圓廠、面板廠的台廠，若要將股權轉讓給陸資，必須向投審會遞件申請，經審查通過後才可轉讓，因為股權轉讓後恐造成陸資實質運用該技術，等同技術移轉。

經濟部投資審議委員會前年發布「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」修正條文，將特定技術買賣納入技術合作態樣，明定轉讓或授權專門技術或智慧財產權必須事先申請，避免損害台灣產業發展。

投審會今天再發布修正許可辦法第5條及第10條，將電腦程式著作權納入技術合作範疇，若企業要進行轉讓或授權，必須事前申請許可。

投審會表示，考量新興技術發展，如人工智慧或軟體程式編寫屬於著作權範疇，修正條文規定是避免關鍵技術外流。

此外，為避免經關鍵技術小組審查通過後的投資，透過股權移轉導致關鍵技術實質受陸資所掌控，投審會也新增規定，要求企業必須事先申請許可。

不過，由於商標權轉讓或授權已是現代社會普遍的交易行為，與技術合作性質不同，因而刪除「商標權」條文。（編輯：林淑媛）1110421