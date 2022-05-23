日本北海道船難 沉船已打撈至水下20公尺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本海上保安廳表示，4月23日在北海道知床半島海域沉沒的觀光船，今天已由業者從水深約120公尺海底，打撈到離海面約20公尺水下。目前預估打撈費用等將全由國家負擔。

日本放送協會（NHK）報導，業者今天順利完成沉船打撈作業，並將船身多處以繩索固定後，接下來將讓沉船維持在水下約20公尺的狀態，拖往北海道斜里町海域。

日本政府國土交通省表示，打撈沉船的整體作業費用約10億日圓（約新台幣2億3184萬元）。

花費包括委託民間業者、為搜索下落不明人士及檢討打撈方式透過遙控潛水器（ROV）及潛水人員下潛調查，這部分約8億7000萬日圓用；而實際打撈沉船等費用約1億4000萬日圓。

國土交通省原先檢討要求發生船難的船公司「知床遊覽船」，負擔上述約10億日圓費用，但因為無法律依據無法要求業者支付，因此預料所有費用都將由國家負擔。

富士新聞網報導，如果接下來作業一切順利的話，最快24日就能將沉船船體打撈到作業船上。

發生船難的觀光船載有26人，4月23日出海通報船首進水後失聯，已知14人不幸罹難、12人下落不明；搜救單位4月29日發現觀光船沈沒處，5月3日首度成功讓水下無人機進入船艙內。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110523