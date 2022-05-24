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北海道船難 沉船打撈拖曳途中又生掉落意外

2022/5/24 13:37
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（中央社記者楊明珠東京24日專電）觀光船KAZU 1於4月23日在日本北海道知床半島海域沉沒，業者昨天以作業船從水深約120公尺海底打撈到離海面約20公尺水下，但今天拖曳途中，船體又掉落到水深182公尺處。

日本放送協會（NHK）報導，業者昨天進行沉船打撈作業，將船身多處以繩索固定在作業船後，讓船體從水深120公尺處打撈至離海面約20公尺處，計畫拖往北海道斜里町海域。但今天上午10時許（台灣時間9時許），發現船體掉落在北海道斜里町外海。

打撈業者以水中攝影機確認海中沉船船體的狀況得知，上午8時船體還沒有異狀；上午10時左右不見船體；之後，業者以水中攝影機搜索，上午11時半左右發現船體沉至182公尺深的海底。

報導說，還不清楚船體落下的原因，船體在海中是呈現船底在下的狀態。就水中攝影機確認到的情況得知，船體沒大損傷。日本海上保安廳（相當於海巡署）等將調查船體落下的經過，也正研議是否再進行打撈作業。

NHK昨天報導，日本政府國土交通省（相當於交通部）表示，打撈沉船的整體作業費用約10億日圓（約新台幣2億3184萬元）。其中，實際打撈沉船等費用約1億4000萬日圓；其他花費包括透過遙控潛水器（ROV）及潛水人員下潛調查等，約8億7000萬日圓。

國土交通省原先考慮要求發生船難的船公司「知床遊覽船」負擔上述約10億日圓費用，但無法律依據，因此預料所有費用將由政府負擔。

發生船難的觀光船載有26人，4月23日出海通報船首進水後失聯，已知14人不幸罹難、12人下落不明；搜救單位4月29日發現觀光船沉沒處；5月3日首度成功讓水下無人機進入船艙內。（編輯：馮昭）1110524

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