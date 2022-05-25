反制中俄 日自民黨參議員籲自衛隊航行台灣海峽

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本執政黨自民黨外交部會（外交小組）會長佐藤正久今天說，中俄轟炸機編隊在日本周邊空域飛行，「代表中國簡直就是流氓國家」，日本自衛隊護衛艦也應「自由航行」台灣海峽。

日本富士新聞網報導，中國與俄羅斯總計6架轟炸機，24日上午到下午間編隊從東海經日本沖繩本島與宮古島間空域往返飛行。

時事通信社報導，自民黨參議員佐藤正久今天在黨內會議說，為對抗中俄轟炸機在日本周邊編隊飛行等軍事壓力，日本海上自衛隊護衛艦也應該進行通過台灣海峽的「自由航行行動」，及在鄂霍次克海附近實施訓練。

佐藤說，應該展現堅決立場行動的階段已到來，「日本絕對不能變成溫水煮青蛙」。

佐藤批評，中國跟侵略烏克蘭的俄羅斯聯手進行軍事活動，「這代表了中國本身就信奉武力，簡直就是流氓國家」。

日本放送協會（NHK）報導，有關中俄轟炸機24日編隊在日本周邊空域飛行，日本內閣官房長官松野博一今天說，這是對日本的示威行為，且編隊飛行發生在「四方安全對話」（Quad）峰會進行之際，認為挑釁程度已升高，正持續關注。

松野說，已透過外交管道向中俄兩國表達重大憂慮，並向俄羅斯表明，在讓烏克蘭情勢緊張的情況下，又進一步在東亞地區採取升高緊張情勢的行為，令人無法忽視。

他說，在國際社會努力阻止俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵時，中國還與俄國進行聯合軍事訓練，日方強烈要求中國應對維持國際社會和平與穩定扮演負責任角色。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110525