蘋果因應通膨及留才壓力 調漲美國員工起薪

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（中央社舊金山25日綜合外電報導）智慧手機iPhone製造商美國蘋果公司（Apple Inc.）今天宣布，將提高美國員工的起薪。這反映出蘋果面臨勞動市場緊俏，以及在通貨膨脹升溫壓力下，工會組織能力大增。

蘋果在提供給路透社的聲明中表示，美國團隊成員起薪將調高至每小時22美元（約新台幣650元），且依市場情況還可能進一步上調。這是比蘋果2018年的起薪水準大漲45%。

蘋果的一名發言人表示：「今年在我們的年度績效表現檢視過程中，我們將整體薪酬預算調高。」

率先報導蘋果調薪的美國「華爾街日報」表示，蘋果已通知部分員工，年度績效考核將提前3個月進行，新的薪資將在7月初生效。

路透社向蘋果詢問關於員工薪酬變化的進一步細節，尚未收到回應。

總部在加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果，以不對外張揚的企業文化為人所知。但去年網路上開始出現一些蘋果現任及前任員工批評這家企業的工作環境。

在美國其他大型企業掀起勞工運動浪潮下，蘋果在美國亞特蘭大（Atlanta）的直營門市員工4月提出舉辦工會選舉的請願，尋求成為首個有工會組織的美國蘋果商店。

包括谷哥（Google）和微軟（Microsoft）等美國科技企業今年為了努力留住員工，都已經修改績效考核方式或調薪。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110526