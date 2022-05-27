準北約統帥暗示 打通烏克蘭糧食輸出需美軍介入

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）有望接任北約盟軍最高統帥的美軍將領卡沃里今天警告，俄國封鎖烏克蘭糧食輸出，恐助長世界各地恐怖分子網絡，可能需要美國軍事介入以確保全球糧食市場不發生動盪。

現任美國歐非陸軍（USAREUR-AF）司令卡沃里（Christopher Cavoli）將在今夏成為新任北大西洋公約組織歐洲盟軍最高統帥（SACEUR）。他告訴參議院軍事委員會，包含伊斯蘭國（IS）、博科聖地（Boko Haram）等恐怖組織會成為這波俄烏戰事造成糧食短缺的受益者。

卡沃里在提名聽證會表示，這些恐怖組織「將因治理羸弱、糧食供應不安全、貧困與腐敗而得利」。

「華盛頓郵報」報導，烏克蘭是全球最大葵花油出口、第4大玉米及第5大小麥出口國，西方官員指控俄國拿糧食來勒索；美國情報圈評估，俄國海軍已有效控制黑海北側全部交通運輸的1/3，烏克蘭海港內商船上的小麥因沒法出港面臨腐壞。

卡沃里在參院聽證時暗示，美軍在某個時間點可能需介入，以確保烏克蘭的相關出口得以恢復。但他不願講明履新後除準備民選領袖要求的選項外，會否建議動用美軍介入。

卡沃里說，就目前而言「將不得不使用多重組合的運輸方式」，以擺脫俄國對烏克蘭糧食出口的封阻。羅馬尼亞已讓自家的黑海港口康士坦塔（Constanta）轉運烏克蘭穀物，但卡沃里說一天只能輸出約9萬噸，而困在烏克蘭的穀物多達2200萬噸，有些緩不濟急。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）隨後出面說明，稱「沒有計畫動用美軍、美方軍事資源協助將糧食運往烏克蘭以外地區」，並說拜登政府正與國際夥伴和盟友討論如何圓滿解決相關問題。

俄方願否放行這些小麥今天各方說法不一。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，在西方各國撤銷對俄國的制裁前，不會准許任何一艘裝載烏克蘭穀物的商船離港。

但幾小時後，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）卻告訴媒體，他與俄國總統蒲亭通話，對方原則同意會放行幾百萬噸穀物；不過克宮發布的俄義領袖通話聲明裡卻又沒提。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）譴責俄國企圖「綁架全世界、根本是拿挨餓當武器」。

德拉吉表示，蒲亭把問題怪罪烏克蘭佈放水雷防禦才導致港口被封。德拉吉說一種解決辦法是俄烏講好，一方清除水雷時另一方不攻擊，他也會去問烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）願否接受。（譯者：陳亦偉）1110527