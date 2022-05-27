澳洲外長關切索羅門與中國簽協議 警告會有後果

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢今天在訪問斐濟途中警告，索羅門群島與中國簽署安全協議，會在區域造成後果。中國外交部長王毅此前說過，任何干預這項協議的行動都必然失敗。

澳中兩國外長正相繼走訪太平洋島國。

路透社報導，黃英賢（Penny Wong）今天對記者說，她宣誓就職數天後就造訪斐濟，是為了展現澳洲新政府將太平洋地區視為優先要務。

她說，澳洲尊重太平洋國家自主決定與誰締結夥伴關係，但也關切索羅門群島簽署安全協議的後果。

黃英賢表示：「會有影響，我們認為由這個區域來決定區域安全，這一點至關重要。」

她還說：「世界已經變了，現在有更多戰略競爭、更多破壞國際規範的狀況，俄羅斯入侵烏克蘭就是一例。我們希望大家一起找到解決問題的方法。」

王毅昨天在索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）一場新聞簡報中說，對中索安全協議的「抹黑與攻擊」都不可行，任何干預及破壞也必然失敗。

王毅說，這項安全協議旨在協助索羅門群島改善警務及執法能力，支援索國維護社會治安，同時保護中國公民和機構在當地的安全。他還說，中國無意在當地建立軍事基地。

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在下週於斐濟召開的會議上，王毅將試圖與10個島國簽署關於安全及貿易的全面協議，這將進一步挑起美國及其太平洋盟友的不安。

歐盟的印太事務特使維森丁（Gabrielle Visenten）今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時說，中國試圖達成與安全相關的區域協議，這是北京當局尋求與太平洋島國深化關係的明顯跡象，而歐盟也會加強與太平洋地區往來。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110527