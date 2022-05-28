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王毅：願與澳紐溝通 展開太平洋島國三方合作

2022/5/28 17:28
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（中央社台北28日電）中國國務委員兼外長王毅今天表示，中國與太平洋島國的合作不針對第三方，無意與誰去競爭；願與澳洲、紐西蘭等國加強溝通，在尊重島國意願基礎上展開更多「三方合作」。

據中國外交部官網發布，王毅28日在薩摩亞首都阿庇亞與薩摩亞總理馬塔法（Fiame Naomi Mata'afa）會談時，作以上表示。

他說，百年變局下，發展中國家更需加強團結。中國願盡己所能支持發展中國家包括太平洋島國加快發展振興，在此過程中，中國從不干涉別國內政，從不附加政治條件，也從不尋求地緣政治利益，願與發展中國家共同實現發展繁榮，使這個世界更加公平。

王毅說，中國與發展中國家以及太平洋島國的合作不針對第三方，也不尋求排它性權利，中方無意與誰去競爭，更一貫反對零和博弈。中國願與所有關心島國的國家，尤其是澳、紐等國加強溝通，發揮各自優勢，在尊重島國意願基礎上開展更多三方合作。

王毅在會談中祝賀薩摩亞獨立60周年，肯定中薩建交近半個世紀的友好交往，讚賞薩始終堅持「一個中國」原則，支持中方維護核心利益。

據發布，馬塔法說，薩方堅定奉行「一個中國」政策，在「台灣問題」上堅持不干涉內政原則。薩中各領域合作成果顯著，有效幫助薩改善基礎設施，提高農業現代化水準。薩將繼續致力促進兩國相互尊重、相互信任的互利共贏夥伴關係。

會談後，雙方出席了經濟技術、文化等合作文件簽字儀式。

在美國、澳洲、紐西蘭高度關注下，王毅率領的中國代表團本週已訪問索羅門群島與吉里巴斯，昨晚抵達薩摩亞，預計今天下午前往斐濟，接下來預計將訪問東加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞與東帝汶等太平洋島國。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110528

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