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首頁 / 國際

自貿協定升級受阻 中國暗指瑞士拿人權作文章

2022/5/30 18:45
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（中央社記者張淑伶北京30日電）外媒報導，瑞士因為批評中國人權紀錄，中國不願將兩國自貿協定升級。中國外交部發言人趙立堅對此說，中方樂見自貿協定升級，希望瑞方能夠「排除人為干擾因素」。

今天中國外交部例行記者會上，有記者提問，中瑞自貿協定升級進程因瑞士對中國人權問題的批評受阻，中方對此有何評論。

趙立堅說，中國和瑞士自貿協定自2014年實施以來，給兩國和兩國人民帶來了巨大的、實實在在的利益。中瑞自貿協定升級有利於雙方進一步發掘經貿合作潛力，推動COVID-19疫情形勢下兩國經濟復甦和發展。

他強調，中瑞自貿協定是一份互利互惠的協定，「不是一方對另一方的恩賜」。一直以來，雙方就自貿協定升級保持密切溝通和積極談判。「中方樂見自貿協定升級，同時也希望瑞方能夠排除人為干擾因素，同中方相向而行」。

路透社29日報導，瑞士一直試圖更新中瑞自由貿易協定，納入更多瑞士商品擴大降低關稅，使得協定可長可久。但是中方沒有參與。

瑞士報章報導，因伯恩當局以更具批判性觀點看待北京的人權紀錄，兩國更新自由貿易協定的工作陷入停滯。（編輯：邱國強）1110530

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