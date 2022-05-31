旅日台僑成立安倍後援會 安倍盼台日經濟安保合作

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）由旅日僑領、日本中華聯合總會名譽總會長詹德薰發起的「日本前首相安倍晉三後援會」今天在東京舉行成立大會。安倍致詞表示，期盼台日在經濟及安全保障方面能更進一步合作。

「日本前首相安倍晉三後援會」今天在東京的明治紀念館舉辦成立大會。這是旅日台僑在日本首度成立支持有當過日本首相資歷的政治家的後援會，安倍特別出席致詞。包括日本台灣商會聯合總會名譽總會長陳五福、關東賴清德之友會會長蕭悧悧等逾40人與會。

安倍致詞時首先表示，正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延全球之際，台灣無法加入世界衛生組織（WHO）是很不合理的，對於台灣加入WHO的討論，日本將盡可能協助。

有關俄羅斯侵略烏克蘭一事，安倍表示，同樣的事絕對不能在亞洲發生。美日台應確實合作，這可連帶促使中國放棄武統台灣的念頭。最重要的是要對戰爭應事先做好防範之道，不發生戰爭，大家一定要努力，明確的展現意志給對方知曉。

5月23日美國總統拜登與日本首相岸田文雄在舉行高峰會後出席美日聯合記者會。拜登被媒體問及如果中國武力犯台，美國是否出兵防衛時答說，「會」、「這是我們做過的承諾」。

安倍致詞時說，他認為拜登這項發言不是失言，因為這次是拜登第3次說出這樣的話，尤其這次是在記者會上，通常記者會前都會先預測可能被問的問題，所以他認為拜登應該是說出了心中的想法。

美國歷代政府不明言中國武力犯台之際是否防衛台灣，採取「戰略模糊」的作法。

安倍說，戰略曖昧是範圍很廣的戰略，涵蓋如果中國武力犯台美國會出兵保台或者不出兵保台，但如果是類似俄羅斯對烏克蘭的侵略，美國明示想法（會出兵保台），有助於區域的和平穩定。日本當然也將與美國共同因應，也因此日本制訂安全保障關連法（相關法）。

有關台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），安倍說，英國、中國、台灣申請要加入，他認為英國要加入應該沒問題，中國現行的一些制度要加入CPTPP，可能很難。台灣已解除東北災區農林水產品（福島等5縣）的進口管制，要加入CPTPP的障礙幾已去除。不過，還得CPTPP成員國同意，日本會盡量協助，向成員國勸說。

安倍最後表示，期待台日在經濟上、安全保障上能攜手更進一步合作。

詹德薰在致詞時表示，戰後台灣與日本是共享民主、自由、法治等基本價值觀的重要夥伴，也是重要友人，台日每當發生天災後都互相支援，締結深厚情誼，而奠定這互信基礎的就是安倍的祖父、前首相岸信介。

他還說，安倍在首相任內就已透過各種形式為促進台日關係盡心盡力。卸任後，去年前底主張「台灣有事就是日本有事」。此外，有關烏克蘭局勢，安倍還說「美國對於中國武力犯台之際的防衛態度應由「戰略模糊」改為「戰略清晰」。這項強而有力的發言，給很多台灣人帶來了勇氣。

詹德薰對中央社表示，為了讓台日友好關係更上一層樓，也為了表達對安倍的謝意，今天成立這個「日本前首相安倍晉三後援會」。

被記者問及安倍何時訪台的問題，詹德薰表示，安倍說今年7、8月有可能訪台，但尚未決定。

有關後援會的擴大，詹德薰表示，原想組織一個類似在美國的台灣人公共事務會（FAPA），促進國際關注台灣議題，今後將開會更縝密的討論細節。（編輯：張佑之）1110531