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還沒固身先蹲牢 越男買賣老虎熬骨膠遭警查獲

2022/5/31 16:06
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（中央社金邊31日專電）越南警方近日逮捕4人涉嫌買賣老虎與製作骨膠，杜文蘭等被警方發現時正在肢解一具冷凍老虎。根據越南法律，任意圈養老虎屠宰、製作骨膠可罰越南盾5億至20億（新台幣約62萬至248萬元）。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南警方28日查獲一樁老虎買賣案，48歲的杜文蘭（Do Van Lan）與妻子阮氏鶯（Nguyen Thi Oanh）因為違反野生動物保護法將遭到法律制裁。

此外，來自義安省（Nghe An）的48歲黃文憲（Hoang Van Hien）與55歲阮文廖（Nguyen Van Lieu）也遭到逮捕，警方正釐清這兩人在此次交易中所扮演的角色。

報導指出，越南警方4月15日前往家住清化省（Thanh Hoa）的杜文蘭家中，當時杜文蘭正與其他人準備將一具虎屍肢解烹煮。

警方在現場發現一具145公斤的冷凍老虎屍體、5公斤動物骨頭、6隻虎爪與10公斤骨膠，許多人相信這些偏方對某些疾病具有療效。

杜文蘭夫婦說，他們以超過越南盾1億3000萬（新台幣16萬元）的價格購買這隻老虎。

今年5月中旬，當黃文憲得知警方已經掌握這樁老虎買賣案時，他選擇向警方自首，並供稱他將老虎賣給杜文蘭，阮文廖則負責將老虎從義安省運到清化省。

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根據越南法律，任意圈養老虎用以屠宰或是製作骨膠、虎皮可罰越南盾5億至20億，還可能面臨1至5年有期徒刑，如果圈養的老虎超過12隻，可能會被關10至15年。

國際自然保育聯盟（International Union for the Conservation of Nature，IUCN）將老虎列入瀕臨絕種的紅色名單中，老虎的數量飽受盜獵與野生動物非法買賣的威脅。截至去年，約有360隻老虎獲准在越南飼養。（編輯：韋樞）1110531

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