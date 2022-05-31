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美陣亡將士紀念日假期 全國逾30人死於槍枝暴力

2022/5/31 16:24
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）發生校園槍擊慘劇後沒幾天，就在上週末的陣亡將士紀念日（Memorial Day）假期，美國全國又有30多人死於槍枝暴力。

「紐約郵報」（New York Post）報導，光在費城一地就有13人遭到槍擊喪生。根據當地媒體，罹難者中包括1名父親與他的9歲兒子。

哥倫比亞廣播公司（CBS）3台報導，38歲的派克斯（Gerald Parks）和兒子賈梅（Jamel）結束野餐後，在車內慘遭擊斃。

另在今天上午，一場戶外水煙派對發生槍擊事件，造成兩名婦女喪生與一名14歲兒童受傷。

警方表示，費城至少還有10多人受到槍傷。

馬里蘭州至少有4人死於槍擊事件，其中包括一名17歲男孩以及在巴爾的摩（Baltimore）3起不同槍擊事件造成兩人罹難。

上週末一連數起槍擊事件，多人受傷。

28日晚上，一名槍手在奧克拉荷馬州一場慶祝活動開槍，造成1死7傷。26歲凶嫌巴克納（Skyler Buckner）隨後自首。

而在紐約，警方表示，上週末在布魯克林發生兩起槍擊，兩人遭擊斃。

在佛羅里達州坦帕（Tampa）、田納西州曼菲斯（Memphis）、加州弗瑞斯諾（Fresno）和喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）等各大城市也傳出槍擊事件。

德州一所小學24日發生18歲槍手血洗校園、奪走21名師生性命，舉國震驚。然而上週末迎來的仍是充滿槍枝暴力的長週末假期。（譯者：陳怡君/核稿：何宏儒）1110531

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