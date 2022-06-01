巴西福音教會在烏克蘭擴大傳教接濟難民

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（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）俄烏戰爭造成大批難民逃往鄰國，但巴西神國普世教會（Iurd）卻在烏克蘭西部的利維夫（Lviv）市開設第8所教會，並動員其他歐洲的分支會接濟難民，撫慰他們受創的身心靈。

福音派的巴西神國普世教會早從2006年起就在烏克蘭傳教，福音派團體在烏克蘭危機中的作用，部分歸因於烏克蘭在東歐和中亞傳播福音派信仰方面的重要性。而其他巴西教會也在烏克蘭危機中為難民提供住所和食物，甚至支付他們前往巴西的交通費用。

世界佈道浸信會（ABWE）巴西分會指出，1991年烏克蘭脫離前蘇聯獨立，擴大了宗教自由，並允許廣建福音派教會。因此烏克蘭已成為向歐亞和中亞派遣傳教士的基地，包括俄羅斯、哈薩克和烏茲別克等幾乎或根本沒有宗教自由的國家。

烏克蘭作為派遣傳教士基地的優勢之一，與當地廣泛使用俄語有關，培訓烏克蘭神職人員的教會可以將他們送到鄰國。

吸引傳教士到烏克蘭的另一個因素是非基督教社區的存在，有機會吸收新教徒。例如少數民族克里米亞韃靼人穆斯林，他們居住在俄羅斯和烏克蘭之間的邊界地區克里米亞，現在被俄羅斯軍隊佔領。

還有另一個因素是當地人口眾多，僅烏克蘭就有4400萬居民；俄羅斯有1.46億人。

巴西培南布可聯邦大學（UFPE）人類學博士暨葡萄牙人類學研究網中心（CRIA）研究員席瓦（Marcos de Araújo Silva）指出，巴西教會在烏克蘭危機中的行動乃基於歐洲在全球宗教領域的重要性，因為歐洲是富裕大陸，即使存在不平等，仍然為促進傳教工作者提供經濟優勢。

這些優勢之一是可以吸引具有更大購買力的忠實信徒，另一個優勢是吸收移民和難民，因為他們在歐洲人口中所佔比例越來越大，並且往往對新宗教更加開放。

席瓦指出，這些宗教團體對難民的慈善工作是吸引他們到教會的一種方式，難民的身心靈脆弱促進了皈依。

然而，巴西神國普世教會與其他福音派教會不同，儘管它是烏克蘭最大的巴西教派，卻沒有在俄烏衝突中選邊站。

席瓦指出2個可能原因：首先是擔心會損害巴西神國普世教會在俄羅斯4所教會的傳教工作；其次是巴西神國普世教會與俄羅斯東正教在他們認為是反宗教的旗幟，例如LGBTQIA+的權利上，思維較接近。

席瓦說，由於巴西神國普世教會也不滿這類旗幟，且為了不危及他們在俄羅斯的地位和處境，保持中立是巴西教會的最佳選擇。（編輯：韋樞）1110601