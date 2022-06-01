韓年輕選民參與意願低 地方選舉投票率低迷

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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）韓國今天舉行第8屆地方選舉正式投票，與創下新高的事前投票相反，正式投票日反而顯得冷清，至下午6時投票率僅5成；專家指出，年輕選民參與這次投票積極度不高，可能對保守派執政黨更有利。

韓國5月27、28日舉行的第8屆地方議員及地方政府各級主管選舉事前投票中，創下歷屆地方選舉事前投票率最高紀錄的20.62%，輿論分析原認為這次選舉總投票率可能創下新高，但今天進行的正式投票日熱度卻不如預期。

根據韓國中央選舉管理委員會統計，截至今天下午6時一般投票截止，總投票率僅5成，比4年前的上屆地方選舉投票率低10.2個百分點，其中以全羅南道投票率57.8%最高，光州36.9%最低。在一般投票截止後，COVID-19確診者可在6時30分至7時30分之間到指定投票所投票。

明知大學政治學系教授金亨俊（譯音）接受媒體訪問時以過去投票狀況分析，「投票率低的時候，60歲以上高齡族群的投票率也不會變低」，認為投票率變化主要是受到20至30多歲選民的參與度影響，而若政治傾向偏進步的年輕選民投票率低，對保守派執政黨國民力量就更有利。

韓國蓋洛普在5月22至23日實施民調結果也顯示，20至29歲及30至39歲族群投票意願分別為44.6%及64.8%，遠低於整體平均的71.5%；60至69歲及70至79歲族群有意願投票的占比則分別達85.3%及88.7%。

不過，也有意見認為，投票率低會讓政黨動員的地方選票影響力更大，上屆地方選舉時取得壓倒性勝利的共同民主黨更有優勢。韓國全國17個一級行政區中目前有14個現任首長都屬共同民主黨。

今年3月剛在總統大選中勝選的國民力量對這次地方選舉具相當信心，預測有絕對優勢的地區達9到10個，共同民主黨相較保守，目標拿下5到6個地方首長位置。

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這次選舉對5月甫上任的新政府而言，無疑是穩定政局的分水嶺，若能拿下多數地區，對執政初期施政效率可望有大幅助益，國民力量也因此將目標設在至少過半數的9個地區勝利。

原本代表國民之黨參選總統，但最後選擇與尹錫悅合作、宣布退選的安哲秀，以及在總統大選中以不到1%差距敗給尹錫悅的共同民主黨候選人李在明在這次地方選舉中也雙雙出馬參選國會議員補選，更讓這次選戰更加白熱化。（編輯：黃自強）1110601