美陣亡將士紀念日假期 確診數較去年同期高6倍

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，今年陣亡將士紀念日假期的確診人數，較去年同期高近6倍，美國連續第8週出現COVID-19確診病例攀升，兒童確診較4週前翻倍。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國數以百萬計民眾在陣亡將士紀念日（Memorial Day）週末出遊，程度是COVID-19疫情爆發後所僅見，代表許多美國人已渴盼回歸正常，利用機會與親友歡聚。

但現實面是情況遠未達能回歸正常的程度。CDC數據顯示，今年陣亡將士紀念日假期的確診人數，較去年同期高近6倍。

隨居家篩檢普及，料今年通報的病例總數可能會更高；數據顯示，這週也是美國連續第8週出現COVID-19確診病例攀升。

目前美國通報的單日新增確診數平均為近11萬例，兒童確診數也是連續第7週攀升。據美國小兒科學會（AAP）與兒童醫院協會（CHA）的新通報，上週總計新增11萬2000例兒童確診，較4週前翻倍，而去年此時全美通報的一週兒童確診只在10萬例上下。

此外，全美COVID-19確診就醫的患者總數持續增加，目前平均每天有超過3500名確診者送醫。所幸住院率遠低於過去高峰，且儘管染疫病故有復燃跡象，但也遠不及先前疫情高峰期間。

CDC數據顯示，上週全美已有過半約55.7%的人口現居於中、高度疫情風險的地區，其中23.1%所居社區屬高風險，32.6%為中風險。

報導指出，高風險社區「很可能出現醫療系統吃緊和重症增加」，CDC為此建議人們在包括學校在內的室內公共場所佩戴口罩。（譯者：陳亦偉）1110601