Meta下一位營運長 臉書老將奧利文是何方人物？

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（中央社舊金山1日綜合外電報導）社群媒體巨擘臉書（Facebook）的老將奧利文（Javier Olivan）將接任母公司Meta的新營運長。他在臉書具有重要地位，但大多時候扮演幕後角色，推動臉書15年來爆炸式成長。

路透社報導，西班牙裔的奧利文將取代Meta現任營運長、公司第二號人物桑德柏格（Sheryl Sandberg），後者今天宣布今年秋天將離職。

Meta正苦於成長減緩及成本攀升等問題，並且正從一個社群媒體企業轉型為聚焦於建構元宇宙的公司。元宇宙是多個虛擬世界的集合，但距離實現可能要等上10年。

44歲的奧利文在西班牙北部的庇里牛斯山（Pyrenees）地區長大，他擁有西班牙納瓦拉大學（University of Navarra）的電子工程和工業工程學位，以及美國史丹佛大學（Stanford University）的企業管理碩士（MBA）學位。

奧利文2007年底加入臉書擔任國際成長部主管。在這之前，他曾在日本電信電話公司（NTT）及德國企業西門子（Siemens）工作。

奧利文進入臉書時，它還只是一家年輕企業，約有4000萬名使用者；如今在臉書和Meta旗下其他社群平台如Instagram，合計使用者已有將近36億人。

根據奧利文2010年接受VentureBeat訪問時的說法，他在負責推展臉書國際業務時，將它的版圖擴大到印度、日本、俄羅斯、印尼和巴西等國家。

不過，批評家指出，臉書在追逐這般成長的同時，未採取充分措施防範假訊息、仇恨言論或有害內容在新興市場國家散播。

根據媒體報導，奧利文熱愛玩飛行傘和衝浪運動。他目前擔任Meta的成長長（chief growth officer），負責管理包括臉書、Instagram及傳訊應用程式（app）WhatsApp和Messenger等產品的特色和功能。

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Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在一則臉書貼文中表示，奧利文擔任營運長後，將接手帶領基礎建設和企業開發的任務，但工作事項還將包括廣告與企業產品。

祖克柏說：「這個將與雪柔（桑德柏格名）先前扮演的角色不同，而會是更傳統的營運長角色。奧利文將依據他過往將公司執行面變得更有效率和更嚴謹的強大經驗，把注意力放在內部營運事務。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110602