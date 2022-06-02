韓國執政黨地方選舉大勝 可望牽制國會在野黨

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國第8屆地方選舉開票今天落幕，由執政黨國民力量奪回大部分地方政府權力，可望成為彌補國會最大在野黨席次過半數的政局弱勢破口；學者也指出，掌握多數地方政府權力，也將為國民力量下屆國會總選帶來更大優勢。

在這次地方議員及地方政府各級主管選舉中，國民力量候選人在全國17個一級行政區中的12個地區勝出，較上屆地方選舉的3個大幅成長；最大在野黨共同民主黨戰績則從上屆的14個，縮減至5個，包括一般被視為進步派票倉的湖南地區（全羅南道、全羅北道、光州），與京畿道、濟州道。

主張透過這次地方選舉「穩定政權」的國民力量大獲全勝，對5月10日甫上任的尹錫悅政府無疑是一大成功，雖然國會議員席次在這次同時舉行的議員補選中，僅增加8席至114席，仍不敵共同民主黨新增2席後的169席，但輿論分析仍多將這次地方選舉成果視為國民力量「完全政權交替」的一大成功。

韓國明知大學政治系教授申律接受中央社訪問時指出，地方官員對國會總選造勢有相當影響，國民力量在這次地方選舉中拿下多數選區席次，對約2年後將進行的國會總選將是一大利多因素。

除地方首長外，在下級主管選舉中，國民力量拿下145個地區勝利，遠遠超過共同民主黨63個的兩倍以上，無黨籍及他黨候選人勝出地區分別為17個及1個。以首都首爾市25個行政區為例，國民力量在包括富人區江南等17個選區獲勝，共同民主黨勝利選區則只有8個。

韓國預計在2024年4月舉行國會議員總選，國民力量黨主席李俊錫今天表示，為使尹錫悅政府更順利運作，在下次國會總選中取得勝利至關重要，他也藉此強調黨內改革的重要性。

從前執政黨共同民主黨在今年總統大選及地方選舉的接連落敗，也反映出當前政治改革重要性。韓國輿論指出，共同民主黨議員性醜聞、黨內世代交替議題等都為這次選情蒙上陰影。

特別是每次選舉幾乎都會提出「給新世代人才機會」的議題，因調查N號房事件獲得關注，進而踏入政界的政治新星、共同民主黨共同非常對策委員長朴志玹在這次選戰中就率先對黨內的「粉絲政治」提出批判，對特定政治人物的狂熱支持反而有礙真正民主主義的發展，可惜未能獲得黨內既有勢力支持，反倒激起內訌。

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申律則指出，從總統大選到這次地方選舉，受到共同民主黨執政時期的「傲慢」與罔視法紀的不公形象影響大，加上近期提到金浦機場遷移、彈劾尹錫悅等議題，也讓首爾與濟州道原本支持進步派的選票動搖。

相較之下，國民力量政府上任後隨即舉行的韓美峰會，以及為發放疫情損失賠償通過的追加預算案等，都為國民力量選情推波助瀾，申律指出，尹錫悅政府要想在國會總選趁勝追擊，接下來在處理通貨膨脹及不動產問題的政策相當重要。（編輯：黃自強）1110602