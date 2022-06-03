美貿易黑名單增列俄航空造船廠 阻俄軍取得技術

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（中央社華盛頓/紐約2日綜合外電報導）美國今天再將71家俄羅斯和白俄羅斯實體列入貿易黑名單，包括數間飛機工廠、造船廠及研究機構；這是華府讓俄軍無法取得美國技術和其他物件的最新行動。

名單中包括俄羅斯70家公司與其他實體，諸如俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）下的幾個單位，包括A.A.哈爾克維奇資訊傳輸問題研究所（A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems）和V.A.特拉佩茲尼科夫控制科學研究所（V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences），以及一個白俄羅斯實體。

這份企業名單也加入數家飛機工廠及佛洛尼斯股份飛機公司（Voronezh Joint Stock Aircraft Company），根據數項研究報告，這是俄羅斯製造客機和貨機規模最大的工廠之一。

此外，名單也增列伊爾庫次克航空工廠（Irkutsk Aviation Plant），這座工廠自1934年以來製造20多種型號近7000架飛機，並生產MC-21系列客機。

自2月以來，美國商務部已在經濟黑名單中增列了322家實體，理由是這些實體支持俄羅斯軍方。

商務部負責工業暨安全事務的次長艾斯特維茲（Alan Estevez）表示，美國與盟邦對於俄羅斯取得維繫軍事侵略所需技術與項目的能力，都已實施強而有力的全面性限制。

這71家實體中，有66家被認定是軍事終端使用者。商務部也增列了伊留申航空集團（Ilyushin Aviation Complex）分支、聖彼得堡造船研究所（St. Petersburg Shipbuilding Institution）及俄羅斯科學院的海事研究自動化特殊研究局遠東分支（Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch）。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110603