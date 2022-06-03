蒲亭強烈反對者 俄前總理卡西亞諾夫離開俄羅斯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯前總理卡西亞諾夫（前）3日表示，他已暫時離開俄國，但希望有天能夠重返。（圖取自twitter.com/MKasyanov）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科3日綜合外電報導）嚴詞批評莫斯科對烏克蘭發動軍事行動的俄羅斯反對派政治人物、前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）今天表示，他已暫時離開俄國，但希望有天能夠重返。

現年64歲的卡西亞諾夫在2000到2004年期間擔任俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的首任總理。他在書面訊息中告訴法新社，他目前人不在俄羅斯。他表示：「我希望不會在外太久。」

他拒絕提供任何其他細節或說出他身在何處。

卡西亞諾夫遭到蒲亭革除後，加入反對派陣營，成為對克里姆林宮最直言不諱的批評者之一。他是在野黨人民自由黨（People's Freedom Party）的領導人。

卡西亞諾夫接受「德國之聲」（Deutsche Welle）採訪的內容於5月中刊出，他批評克里姆林宮對烏克蘭發動「殘酷的戰爭」。

人民自由黨高階官員梅爾茲利金（Konstantin Merzlikin）表示，他經常與卡西亞諾夫聯繫，但不知道他的下落，也不知道他何時離開俄國。

自2月下旬爆發俄烏戰爭以來，包括著名的克里姆林宮批評者在內，有數以萬計的俄國人已經離開俄國。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110603