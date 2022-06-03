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馬斯克要員工停止遠距工作 槓上澳洲科技業富豪

2022/6/3 21:56
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（中央社雪梨3日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克下令員工返回辦公室上班，引發同樣身處科技業的澳洲第3富豪為了疫情期間養成的遠距工作習慣是否該結束，和馬斯克槓上，兩人隔空唇槍舌戰。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）本週對員工發布的電郵寫道：「特斯拉（Tesla）裡的每個人都必須每週至少待在辦公室40小時。如果你不出現，我們將假設你已辭職」。這引來勞權人士批評，該公司置員工於感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的風險下。

澳洲專案管理軟體開發商Atlassian創辦人之一法奎爾（Scott Farquhar）今天在推特（Twitter）發表連串貼文，嘲笑馬斯克的命令「像出自1950年代」。他還說，Atlassian內部「可在任何地點工作」的政策，是「我們持續成長的關鍵」。Atlassian於2015年底在美掛牌上市。

法奎爾最後表示：「我們正鎖定目標，Atlassian要在2026年成長為擁有2萬5000名員工的公司。特斯拉員工有沒有興趣跳槽？」

馬斯克則發文回擊：「以上的一系列推文，說明了衰退為何可以發揮至關重要的經濟清理作用。」

Atlassian另名創辦人甘農-布魯克斯（Mike Cannon-Brookes）也轉貼了法奎爾批評馬斯克重返辦公室命令的推文。

不過，甘農-布魯克斯曾在2017年與馬斯克攜手合作。當年南澳州（South Australia）發生一次重大停電後，馬斯克提議利用當地一個特斯拉電池設施來協助供電，甘農-布魯克斯不僅公開接受提議，還協助馬斯克的提案進展更加順利。（譯者：張正芊/核稿：施施）1110603

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