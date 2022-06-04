王毅否認要和南太島國簽地區安全協議 稱假消息

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（中央社記者張淑伶北京4日電）中國外交部長王毅訪問南太平洋島國，外媒報導他原計劃與10個邦交國達成涵蓋安全與經濟議題的區域協議，功敗垂成後，王毅3日說，簽署地區安全協議「是個假消息」。

中國外交部官網3日發布，王毅在巴紐首都莫士比港（Port Moresby）和巴紐外長埃奧（Soroi Eoe）共同會見記者。

有記者問及中國和索羅門群島簽署雙邊安全架構協議，以及中方此行是否計劃和太平洋島國簽署地區安全協議，王毅先是強調中索安全協議是「應索方要求」經協商達成，目的是為了協助索羅門維護社會穩定，「中國從不做強加於人的事，那不是我們的行事風格」。

王毅接著表示，個別媒體「渲染」中國要和太平洋島國地區簽署地區安全協議，「這是個假消息」。中國到南太地區來，做的是修路架橋，為的是改善民生，「不是來駐紮軍隊、建立軍事基地的」。中國願和太平洋島國「匯聚更多地區合作共識，而不是簽署地區安全協議」。

同一天，王毅還對中澳關係發表看法。他說，中澳關係這幾年陷入困境的癥結，在於澳洲一些政治勢力把中國視為對手而不是夥伴。他並強調，改善中澳關係沒有「自動駕駛」模式，重啟需要採取實際行動。

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綜合外電報導，王毅5月30日在斐濟與10個南太平洋島國外長舉行視訊會議，就一項涵蓋警政、安全、漁業、資料和自由貿易區等敏感議題的協議展開討論。儘管上述協議尚未達成，但王毅此行已簽署一系列針對特定國家的協議。

薩摩亞總理馬塔法（Fiame Naomi Mata'afa）2日表示，區域各國領袖同意，簽署任何中國全面貿易和安全協定前，應召開區域會議進行討論。（編輯：曹宇帆）1110604