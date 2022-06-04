俄烏戰爭100天 英外相：堅定支持烏克蘭絕不動搖

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（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭，3日滿100天，西方對烏政策自始即非毫無分歧，戰爭衍生的國內經濟和政治壓力則讓情況更顯棘手。英國外交大臣特拉斯表示，英國堅定支持烏克蘭，絕不動搖。

特拉斯（Liz Truss）3日透過外交部聲明指出，俄羅斯對烏克蘭發動野蠻而毫無依據的非法戰爭，造成的死亡和破壞規模是第二次世界大戰後在歐洲首見，也迫使超過660萬居民離開烏克蘭、約800萬名烏克蘭人在國內流離失所、近1300萬人受困於交戰區。總計約1600萬人需要人道援助。

此外，俄羅斯不僅盜取烏克蘭所產穀物，更破壞和封鎖關鍵港口，激發近年來最嚴重糧食危機之一，陷許多國家於風險。

特拉斯說，烏克蘭人的決心十分堅定，展現「只要他們能獲得需要、且應得的國際支援」，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）就無法得勝。

她強調，英國將堅定支持烏克蘭，確保烏克蘭贏得這場捍衛自主權之戰、確保俄軍撤離烏國。

英國在人道、軍事、經貿和司法支援烏克蘭以及制裁俄羅斯方面位居領導角色，且儘管戰爭等外部因素是構成國內通貨膨脹創近30年來新高、消費者物價指數（CPI）年增率在4月達9%的主因之一，輿論並未因此出現呼籲政府減緩援烏力道、期待烏克蘭「識大局」對俄妥協的聲浪。

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英國是最早提供烏克蘭最迫切需要的軍事支援的國家之一，人道援助金額目前也已達2億2000萬英鎊。

此外，英國也透過歐洲安全暨合作組織（OSCE）、國際刑事法院（ICC）等機制，串連各國調查俄羅斯的戰爭罪行，以利向俄方問責。除了在俄烏戰爭爆發後加碼挹注國際刑事法院100萬英鎊，英國也與美國、歐盟共同建立「暴行罪諮詢小組」（Atrocity Crimes Advisory Group, ACA），以支援烏克蘭檢察總長辦公室針對戰爭相關罪行的調查與起訴行動，並協調盟友間的相關措施，提升工作效率。（編輯：黃自強）1110604