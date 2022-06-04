糧食危機加劇 非洲聯盟主席籲蒲亭考量非洲苦難

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（中央社塞內加爾首都達卡3日綜合外電報導）非洲聯盟主席薩爾今天敦促蒲亭，考慮烏克蘭衝突造成糧食短缺，非洲國家所遭受的苦難。在此同時，俄國聲稱因烏克蘭布設水雷，無法解除黑海封鎖，基輔嚴正反駁。

非洲聯盟主席與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會議，都希望對方能夠滿足己方的迫切需求：非洲需要糧食，而克里姆林宮需要盟友。

「紐約時報」（New York Times）報導，俄羅斯封鎖主要穀物出口國烏克蘭的港口，加劇非洲和中東的糧食危機。非洲聯盟主席、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）表示，應該將穀物釋出。

薩爾在黑海沿岸城市索契（Sochi）與蒲亭召開聯合記者會時表示：「我們的國家雖然遠離戰區，但在經濟層面上是這場危機的受害者。」

薩爾告訴他口中「親愛的朋友」蒲亭，西方國家對俄國的制裁，加劇非洲無法獲得穀物的情況，這也是莫斯科一直以來的論點。薩爾明確呼籲取消對俄國小麥和化肥的出口限制。

薩爾的發言對蒲亭來說是一場外交勝利。歐洲領導人指控蒲亭藉由阻止小麥出口和沒收烏克蘭穀物，來製造全球糧食危機，同時試圖將糧食短缺歸咎於美國和歐盟實施的制裁。

根據福斯新聞（Fox News），約90%基輔出口的產品從黑海沿岸的港口離開烏克蘭。

政府領導人、聯合國官員和人道主義組織一直發出警告，稱俄國的海上封鎖不僅非法侵犯烏克蘭的主權，也正在引發全球糧食危機。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）5月31日表示，清除黑海水雷應該是基輔要解決的問題。

他告訴俄國媒體：「如果基輔解決港口排雷問題，俄國海軍將確保運送穀物的船隻暢通無阻地進入地中海。」

烏克蘭外交部昨天駁斥俄國稱在排雷之前，無法解除對於烏克蘭黑海沿岸港口封鎖的說法。

烏克蘭外交部發言人說：「俄國攻擊烏克蘭後，就封鎖了烏克蘭的海港。俄軍在這片海域布設水雷，並不斷試圖突破敖德薩（Odesa）和黑海其他沿海城市的防禦。」

烏克蘭外交部發言人也表示，在莫斯科從烏克蘭領海撤軍，並保證港口和商業船隊不會遭到攻擊之前，烏克蘭不會拆除任何防禦設施。

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財經內幕（Business Insider）報導，自俄烏戰爭開始以來，至少有4枚水雷漂出烏克蘭水域。1枚在羅馬尼亞沿岸附近發現，另外3枚在土耳其水域發現。漂流的水雷可能對該地區的海上交通造成嚴重干擾。

目前尚不清楚這4枚水雷屬於烏克蘭還是俄國，雙方都指控是對方放置的水雷。根據俄國一份航海通告，截至3月中，黑海有400多枚水雷，其中約10枚已經漂流他方。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110604