私人小飛機誤闖限制空域 拜登夫婦度假短暫疏散

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（中央社德拉瓦州雷荷勃斯灘4日綜合外電報導）白宮表示，一架小型私人飛機4日誤闖入美國總統拜登夫婦濱海度假別墅附近的限制空域，促使特勤局人短暫護送拜登和第一夫人前往安全地點。

白宮官員表示，這場虛驚發生在華盛頓東方約200公里處的德拉瓦州（Delaware）雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach），「拜登總統和第一夫人安然無恙，並無攻擊情事」。經評估情勢後，拜登和第一夫人吉兒（Jill）返回位於雷荷勃斯灘的度假別墅。

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美國特勤局（Secret Service）表示，那架私人飛機誤闖入限制空域後「馬上被護送離開」，特勤局人員將會訊問那名飛機駕駛。根據初步調查，那名飛機駕駛並未在適當無線電頻道上，且未遵循已公布的飛航指引。

美國軍方噴射機和海岸防衛隊（Coast Guard）直升機通常奉命攔截入侵總統周邊限制空域的任何飛機。遭攔截飛機會將被引導至附近機場降落，機組員將接受執法人員偵訊，且可能面臨刑事或民事懲罰。（譯者：劉學源）1110605