日本因應夏季供電吃緊 時隔7年再籲節約用電

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本受到發電機組停機等因素影響，今年夏天可能出現供電不足情況，讓日本政府繼2015年度後，時隔7年再度呼籲全境家庭與企業，在今年夏天的7月到9月間盡可能節約用電。

日本產經新聞報導，日本政府今天舉行因應今年夏天及冬天電力供需吃緊的相關部會首長會議，確認在不影響家庭生活及企業經濟活動的情況下，籲請各界盡可能節約用電。

這是日本政府繼2015年度以來，再度以全國為規模籲請節約用電。

日本目前停機中的核電機組遲未重啟，加上愈來愈多老舊火力發電廠相繼停機或除役，讓日本整體電力供給量下降。

若要達到穩定供電，備轉容量率至少要達3%，但根據目前預估，東北電力公司、東京電力公司及中部電力公司在各自供電轄區內，到今年7月備轉容量率會降到3.1%；東京電力公司明年1月備轉容量率，更可能低到只剩0.6%。

每日新聞報導，日本政府籲請節電期間為7月1日到9月30日，特別是在每天太陽能發電減弱、電力供需吃緊的下午5時到晚間8時左右。

經濟產業大臣萩生田光一今天在內閣會議後記者會上說，希望大家配合將冷氣溫度固定在攝氏28度、隨手關閉用不到的燈光等，做到節約用電節省能源。

日本在2011年東京電力公司福島第一核電廠發生核子事故後，多數核電廠長期停機，造成電力供應量大幅減少。

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日本政府為避免用電量增加的夏天及冬天出現供需失衡，到2015年度為止，不斷籲請家庭及企業節約用電；之後因為民眾已建立節電意識，加上火力發電廠等增加供電，讓整體電力供需吃緊程度得以舒緩，所以沒有再籲請節電。

日本經濟新聞報導，日本政府除了籲請家庭與企業配合在7月到9月節約用電，也要求各電力公司重啟運轉目前停機中的火力發電廠，並增加採購相關燃料。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110607