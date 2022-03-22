強震加上備援電力不足 日本供電捉襟見肘

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日本16日發生規模7.4強震，導致部分火力發電廠機組停機，再加上太陽光電因天候惡劣發電減少、氣溫降低增加暖氣使用量，出現電力吃緊。圖為強震造成東北新幹線列車出軌，18日工作人員持續搶修。（共同社）

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本政府為因應這次電力供需窘迫，首度發布「電力供需窘迫警報」，呼籲一般家庭與企業配合節電。日媒分析，這次電力供給不足除受強震影響，備援電力不足也是主因之一。

日本16日發生規模7.4強震，造成部分火力發電廠機組停機影響供電，再加上太陽光電因天候惡劣發電減少、氣溫降低增加暖氣使用量，出現電力供需嚴重吃緊，讓東京電力公司（簡稱東電）從18日晚間起急忙呼籲民眾配合節電。

這是東電繼2021年1月因寒流來襲後，時隔約1年2個月再度呼籲民眾配合節電。呼籲配合節電的地區包括東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、山梨縣及富士川東側的靜岡縣。

●日本政府首發警報籲節電

日本經濟新聞報導，日本政府經濟產業省為恐供電不足，已針對東京電力公司及東北電力公司轄內地區發布「電力供需窘迫警報」，呼籲一般家庭與企業配合節電。

電力供需如果無法保持平衡，有可能擾亂供電頻率，進而發生「大規模停電」。因此，日本政府記取2011年311大地震帶來教訓，由經濟產業省在2012年設立「電力供需窘迫警報」機制，這次是首度發布。

日本電力供應由不同電力業者分區供電，一旦有某個地區出現電力不足，雖可以向其他業者調度電力，但如果仍有短缺，只要預見備轉容量率將低於3%時，經濟產業省就會發布「電力供需窘迫警報」。

經濟產業省表示，3月16日強震造成位於福島縣廣野町的廣野火力發電廠6號機停機，這個機組最大發電量約600兆瓦（600MW），目前仍無法恢復運轉。

經濟產業大臣萩生田光一今天在國會備詢時說，有關因地震影響停機的機組要恢復運轉，「還需要數週到數月時間」。

就在電力供應吃緊下，預料今天因氣溫下降將造成暖氣使用量大幅增加，已有包括關西電力公司等7家業者，從今天上午7時起就開始送電支援東電，但目前的狀況是無法預料能確保電力供需平衡。

根據估算，如果今天從上午8時到晚間11時無法節電6000萬kWh（千瓦時）的話，就將陷入供電不足狀態。標準家庭每天消費電量約10kWh，6000萬kWh相當於600萬家戶一天電力消費量。明天由於預料天氣將好轉，電力供需狀況應會改善。

東電呼籲擁有發電設備的企業能提高發電量、經濟產業省也請求關閉不使用機器設備的電源，但目前已知節電效果不如預期。

雖然官方節電請求並未揭露具體節電數值目標，但如果今天氣溫比預報更低，也不得不根據實際狀況進行因應。

萩生田今天在記者會說，有可能根據今天電力供應實際情況，進一步要求民眾更加節電。在最差的情況下，也有可能實施「計畫性停電」。

日本福島縣外海16日發生強震，連遠在關東地方的9都縣也受影響，一度多達約210萬家戶短暫停電。圖為民眾走在停電的東京新橋街頭。（共同社）

●火力電廠相繼除役 核能機組無法重啟

這不是日本第一次發生電力供需嚴峻。以東電轄內地區來說，2011年3月發生的311大地震造成核電廠等機組停機，當時總計在10天內實施32次「計畫性停電」。

接著在2018年9月發生最大震度7級的北海道膽振東部地震時，由於北海道內主要火力發電廠停機，造成北海道全域停電。

2021年1月，則是因為作為火力發電燃料的液化天然氣（LNG）不足造成電力供需窘迫。這次也升高外界對沒有災情仍出現供電不足的憂慮。

日本過去碰到供電不足時，多數例子都是以舊式火力發電廠作為供電備援機制，但隨日本電力自由化，因新業者增加、跨地區激烈競爭等，不少業者為削減成本，相繼讓這些舊式火力發電廠除役，也成了電力供需易於出現窘迫的原因之一。

特別是位於東日本地區的核電廠機組遲遲未能重啟運轉，則是另一恐致電力供給不足的隱憂。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110322