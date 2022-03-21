福島外海強震新幹線脫軌 修正為3傷預定4/20復駛

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本福島縣外海16日晚間發生規模7.4強震，造成東北新幹線列車嚴重出軌，原本公布無人受傷，但JR東日本公司今天更正為3人輕傷；另評估修復進度，預計4月20日全線復駛。

東北新幹線山彥（Yamabiko）223號列車16日晚間行駛至福島車站與白石藏王車站區間時，因地震導致17節車廂中有16節車廂出軌。

日本放送協會（NHK）報導，東北新幹線經盤點後發現有約1000處因地震受損，包括高架電車線柱折斷、軌道扭曲變形、高架橋等土木設備受損及電線杆受損等狀況。

目前在櫪木縣那須鹽原站至岩手縣盛岡站間無法通行，JR東日本公司正加緊搶修中，預計從明天起分階段延長行駛區間，無法通行的路段將在既有鐵路路線中加開臨時列車班次。

人員方面，JR東日本公司原本公布脫軌列車上有乘客與工作人員共78人，無人受傷，今天則修正為共80人，其中3名乘客輕傷，皆傷勢輕微，不須住院治療。

另外，總務省消防廳統計，16日的強震共造成234棟民宅受損，主要分布在出現最大震度6強的宮城縣與福島縣，山形縣、秋田縣與群馬縣等處也有零星災情。（譯者：顧荃/核稿：陳彥鈞）1110321