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福島外海強震4萬戶仍停水 新幹線出軌3月難復駛

2022/3/18 16:27
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本福島縣外海16日晚間發生規模7.4強震，造成東北新幹線嚴重出軌，本月內恐難全線恢復通行；另震度較強的宮城縣與福島縣境內仍有超過4萬戶停水，自衛隊派水車供水。

日本放送協會（NHK）報導，16日晚間在東北地區觀測到最大震度6強，東北新幹線山彥（Yamabiko）223號列車行駛至福島車站與白石藏王車站區間時，因地震導致17節車廂中有16節車廂出軌。

東北新幹線出軌意外雖然沒有造成人員傷亡，但多處軌道扭曲變形、高架電車線柱折斷、高架橋墩部分被震裂露出鋼筋，還有部分車廂大幅傾斜位移，如車頭將近一半都掉出軌道外，設備嚴重受損。

JR東日本公司評估，東北新幹線需要長時間來進行修復，很難在3月內讓全線恢復通行。

共同社報導，東北新幹線目前從那須鹽原到盛岡段停駛，且至少要停駛至21日；福島至仙台段受損更為嚴重，恢復運行可能要到4月以後。

前往調查脫軌現場的運輸安全委員會鐵路事故調查官表示，東北新幹線列車可能是16日當晚第一次地震時進行煞車，接下來因第二次震度6強的地震劇烈搖晃而導致脫軌。

調查官指出，從現場的脫軌痕跡來看，列車並不是在高速前進中脫軌，而是列車停下的前一刻或停下後才發生脫軌。

因應東北縣幹線部分區間停駛，各地已加開長途巴士、國內航班因應。

此外，截至今天中午，宮城縣仍有約2萬8000多戶持續停水，福島縣相馬市等地也還有約1萬4000戶停水。

相馬市因地震導致水管受損，大範圍地區將持續停水，相馬市與自衛隊等出動水車供居民取水；南相馬市並委託境內旅館，免費提供浴場供居民梳洗。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110318

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