日本強震關東一片漆黑 主因欲避免大規模停電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本福島縣外海16日深夜發生強震，連遠在關東地方的9都縣也受影響，一度多達約210萬家戶短暫停電。圖為民眾走在停電的東京新橋街頭。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）日本福島縣外海16日深夜發生強震，連遠在關東地方的9都縣也受到影響，一度多達約210萬家戶短暫停電，主要原因是供電業者為防止北海道地震發生的「大規模停電」再現。

日本經濟新聞報導，在電力供應方面，需求電量與供給電量一旦出現不一致將擾亂供電頻率，進而造成大規模停電。

16日深夜地震發生後，火力發電廠緊急停機，電力供應量一口氣降低。為了避免大規模停電，在各變電所設置的低頻率保護裝置（UFR）就停止送電到部分地區，研判藉此降低需求達成電力供需平衡。

日本2018年9月發生北海道膽振東部地震，主要火力發電廠停機，進而造成北海道全域陷入大規模停電，且花了好幾天才完全恢復供電。

東京電力公司為配合因地震造成的電力供應能力暫時降低，選擇透過停供部分地區電力把需求也壓低，希望避免發生最糟事態。

這次在關東地方出現的停電戶數低於311大地震的405萬戶，及1987年7月設備異常時的280萬戶，居史上第3多。

16日晚間11時59分約有210萬戶停電，但到今天凌晨1時9分已減少到150萬戶，到1時39分再一口氣減少到剩29萬戶，最後在凌晨2時52分幾乎結束無預警停電。

每日新聞報導，為什麼離16日強震震源有一段距離的東京電力公司供電區，會因為地震一度停電逾200萬戶？背後原因是為了避免大規模停電所採取的措施。

16日強震一度造成約5座核電機組發電量的518萬千瓦電力停止供應，如果不進行因應，將使得其他發電廠負載過量停機，就有可能發生大規模停電。

東京電力公司負責配送電的子公司公關部門人員表示，對停止供電非常抱歉，但此舉是為了防止大規模停電的措施。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110317