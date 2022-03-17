日本福島外海強震2死126傷 東北新幹線脫軌[影]

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東北新幹線山彥223號列車16日行駛至福島車站與白石藏王車站區間時，因地震導致17節車廂中有16節車廂出軌。（共同社）

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本福島縣外海16日晚間發生規模7.4強震，日本放送協會（NHK）統計，截至日本時間今天上午8時已有2人死亡、126人受傷，並造成東北新幹線出軌、仙台城牆崩塌、停電等災情。

日本時間16日晚間11時36分（台灣時間晚間10時36分）發生規模7.4強震，震央在福島縣外海，震源深度57公里，宮城縣與福島縣觀測到最大震度6強，氣象廳對宮城縣與福島縣的沿海地區發布海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下），今天清晨5時全面解除。

NHK自行統計報導，截至日本時間今天上午8時，這起地震已造成2名男性死亡，至少126人受傷，傷者最多的是宮城縣73人，其次是福島縣35人。

東北新幹線山彥（Yamabiko）223號列車昨天行駛至福島車站與白石藏王車站區間時，因地震導致17節車廂中有16節車廂出軌。

列車上有75名乘客、3名乘務員，所幸無人受傷。因列車出軌停電，車上人員困在車廂內約4小時後，下車步行脫困。

位於仙台市青葉區的仙台城遺跡，城牆一角因地震崩落，大量砂石掉落至鄰近路面，導致道路無法通行；東北自動車道路面發生大範圍龜裂，範圍長達數十公尺，路肩的白線明顯可見已發生位移。另福島縣國見町一處民宅倒塌幾乎全毀，一處住宅磚牆倒塌約10公尺。

此外，強震造成多處停水、停電，東京電力公司供電區域內的1都8縣一度發生大範圍停電，不過現已大致恢復；東北電力公司部分，截至上午7時左右，仍有約3萬5600戶尚未恢復供電。

觀測到震度6弱的福島第一核電廠5號機渦輪機房、福島第二核電廠的2號機、3號機與4號機昨晚地震後響起火災警報，不過經確認後，都沒有發生火災。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110317

日本東北地區福島縣外海16日晚間發生規模7.4強震。圖為郡山市汽車賣場整面玻璃被震碎。（共同社）

JR東北新幹線受16日強震影響，郡山站設置暫停行駛公告。（共同社）