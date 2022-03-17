日本福島外海強震 官方統計4死97傷

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日本福島縣外海16日晚間發生規模7.4強震，截至日本時間17日上午8時已知4人死亡、97人受傷。（中央社製圖）

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本福島縣外海昨天晚間發生規模7.4強震，首相岸田文雄今天上午表示，截至日本時間今天上午8時，接獲報告有4人死亡、97人受傷，他由衷表達哀悼。

日本產經新聞、日本電視台報導，岸田上午在參議院預算委員會備詢時做上述表示。

岸田說，各核電廠目前沒有發現異常。東京電力公司供電區域內曾一度有約208萬戶停電，現已恢復供電；東北電力公司區域內最多曾有約14萬8000戶停電，現在仍有約3萬8500戶未復電。

他表示，今後一週內仍可能發生大規模地震，呼籲民眾提高警覺。

日本時間16日晚間11時36分（台灣時間晚間10時36分）發生規模7.4強震，震央在福島縣外海，震源深度57公里，宮城縣與福島縣觀測到最大震度6強，氣象廳對宮城縣與福島縣的沿海地區發布海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下），今天清晨5時全面解除。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110317