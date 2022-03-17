日本16日強震與311大地震不同 學者認為非餘震

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本福島縣外海16日深夜發生規模7.4強震，喚醒不少人對11年前的311大地震恐怖記憶，日本氣象廳今天表示，這次地震跟311大地震並非同類型；學者認為這次非311大地震餘震。

日本讀賣新聞報導，日本氣象廳今天宣布，16日地震是發生在往陸地側板塊下沉的太平洋板塊內部。也就是說這起地震跟發生在太平洋板塊與陸地側板塊交界處的311大地震不同，兩者屬不同類型地震。

16日這起地震在福島縣及宮城縣等大範圍地區出現強烈搖晃，東京大學地震研究所教授古村孝志說，發生在板塊內部的地震震源深，地震運動容易透過板塊傳遞到遠處，所以多數情況都會造成大範圍地區劇烈搖晃。

在海嘯部分，宮城縣石卷市被觀測到最高約30公分的海嘯。由於海嘯在海底附近會發生變形等情況，所以震源愈深海嘯愈難變大。這次地震震源深度57公里，比311大地震的24公里深。

東北大學教授今村文彥說，接下來如果在較淺的地區發生餘震的話，就有引發更大海嘯的危險，未來一週左右必須小心留意。

產經新聞報導，古村受訪時說，16日這起地震不像311大地震屬板塊交界型地震，地震發生機制不同，所以並非311大地震餘震。

他說，這次發生地震的地點跟311大地震餘震無關，這處地點經常反覆發生規模7到7.5左右地震。

一般來說，發生大規模地震後，2到3天內還有可能發生相同規模或更大規模的地震，也因此16日搖晃強烈的地區，接下來至少約一週時間必須特別留意餘震。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110317