撐過311不敵福島外海強震 伊達政宗騎馬像遭震歪[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）日本福島縣外海16日晚間發生規模7.4強震，仙台市青葉區的知名觀光地標、戰國名將伊達政宗騎馬雕像遭強震震歪，雕像整體向右側傾斜，馬腳也出現破裂。

日本放送協會（NHK）報導，仙台市青葉區青葉山公園內的伊達政宗騎馬雕像設於1964年，是宮城縣的地標也是知名觀光景點；歷年來經歷包括311東日本大地震等大大小小的地震都屹立不搖，這是首次發現雕像被地震震歪。

仙台市青葉區在昨晚的強震中觀測到震度5強，造成伊達政宗騎馬雕像向右側傾斜，馬腳部分也出現破裂。

仙台市5名負責人員今天上午架起梯子確認雕像的損害狀況，將與當地建築業協會進行調查，討論緊急因應措施以防雕像遭餘震進一步破壞。

伊達政宗是日本戰國時代名將，現在的青葉山公園即為當年伊達政宗所建的仙台城所在地。

另外，同樣位於青葉山公園的仙台城遺跡，城牆一角因地震崩落，大量砂石掉落至鄰近路面，導致道路無法通行。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110317