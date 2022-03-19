強震影響供電 日本東京電力一度急籲民眾節電

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本16日發生規模7.4強震，造成部分火力發電廠機組停機影響供電，再加上太陽光電因天候惡劣發電減少出現電力供需嚴峻情況，讓東京電力公司18日晚間急忙呼籲民眾配合節電。

日本放送協會（NHK）報導，被呼籲配合節電的地區，包括東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、山梨縣及富士川東側的靜岡縣。

日本產經新聞報導，東京電力控股株式會社（Tokyo Electric Power Company Holdings）18日晚間一度呼籲轄內用電戶配合節電，這是東電繼2021年1月因寒流來襲後，時隔約1年2個月再度呼籲民眾配合節電。

這次呼籲節電主要是因為3月16日深夜發生最大震度6強地震，造成東日本地區部分火力發電廠持續停機、電力供給降低，又正好碰到氣溫下降民眾增加暖氣用量，讓18日晚間電力供需就像走鋼索般驚險。

雖然因地震停機的火力發電廠已有部分恢復運轉，但仍有部分發電設備復原不及，造成東日本地區的電力供應不足。

同時18日天候惡劣、太陽光電發電量減少，讓本來擔任「蓄電池」（電瓶）任務的水力抽蓄發電在白天增加發電量，結果嚴重影響到夜間供電能力。

另一方面，關東等地18日因氣溫下降，民眾增加暖氣用量。東電負責配送電的子公司東京電力Power Grid（簡稱東電PG）為維持電力穩定供應，雖然從18日傍晚起接受來自其他電力公司的電力援助，但仍無法改善。

由於預估東電轄內電力使用率在18日晚間9時左右將高達98%，因此出現東電急忙呼籲民眾配合節電的事態。一般來說使用率超過97%，就代表電力供需「非常嚴峻」。

東電PG表示，後來到18日晚間9時左右，實際電力使用率為96%，低於原先預想。

雖說昨天這場用電危機暫時應付過去，但預估東日本地區電力供應要恢復如常仍要花一點時間。今天東電轄內電力供需雖然穩定，但在東日本電力供應仍不算萬全的情況下，若再遇到惡劣天候或氣溫下降，仍可能再度面臨電力供需嚴峻。

東電PG持續呼籲民眾在不影響日常生活的範圍內，配合有效率地用電。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110319