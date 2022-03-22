更多編輯台推薦新聞：
2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願
政治

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況
國際

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
日本地震
新聞專題
日本地震2/26

日本強震重創供電 東電：部分地區傍晚恐停電

2022/3/22 13:28（3/22 13:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本東京電力公司今天表示，由於轄內用電戶節約用電情況不如預期，部分地區從今天傍晚起恐有停電之虞。

日本16日發生規模7.4強震，造成部分火力發電廠機組停機影響供電，再加上太陽光電因天候惡劣發電減少、氣溫降低增加暖氣使用量，出現電力供需嚴峻情況，讓東京電力公司（簡稱東電）從18日晚間起急忙呼籲民眾配合節電。

被呼籲配合節電的地區，包括東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、山梨縣及富士川東側的靜岡縣。

日本TBS電視台報導，日本政府經濟產業省與東電今天稍早舉行緊急記者會說明，東電轄內已發布「電力供需窘迫警報」地區的節電狀況不如預期。

如果電力供需狀況照目前情況持續下去，造成肩負電力調整功能的水力抽蓄發電量也用罄的話，部分地區恐怕將從傍晚起停電。

雖然東電現階段暫無實施「計畫性停電」的打算，但東北電力公司轄內地區也被發布「電力供需窘迫警報」，已面臨必須更加節電的嚴峻狀態。

時事通信社報導，為了避免屆時停電，經濟產業省再度呼籲企業及家戶進一步節約用電。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110322

延伸閱讀
日本首發電力警報 東京等地用電量一度破100%強震影響供電 日本東京電力一度急籲民眾節電
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀