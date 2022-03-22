日本強震重創供電 東電：部分地區傍晚恐停電

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本東京電力公司今天表示，由於轄內用電戶節約用電情況不如預期，部分地區從今天傍晚起恐有停電之虞。

日本16日發生規模7.4強震，造成部分火力發電廠機組停機影響供電，再加上太陽光電因天候惡劣發電減少、氣溫降低增加暖氣使用量，出現電力供需嚴峻情況，讓東京電力公司（簡稱東電）從18日晚間起急忙呼籲民眾配合節電。

被呼籲配合節電的地區，包括東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、山梨縣及富士川東側的靜岡縣。

日本TBS電視台報導，日本政府經濟產業省與東電今天稍早舉行緊急記者會說明，東電轄內已發布「電力供需窘迫警報」地區的節電狀況不如預期。

如果電力供需狀況照目前情況持續下去，造成肩負電力調整功能的水力抽蓄發電量也用罄的話，部分地區恐怕將從傍晚起停電。

雖然東電現階段暫無實施「計畫性停電」的打算，但東北電力公司轄內地區也被發布「電力供需窘迫警報」，已面臨必須更加節電的嚴峻狀態。

時事通信社報導，為了避免屆時停電，經濟產業省再度呼籲企業及家戶進一步節約用電。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110322