擺脫俄能源依賴 德加速拓展風力發電

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（中央社柏林8日綜合外電報導）根據路透社今天查閱的文件顯示，德國經濟暨氣候保護部將提出一套措施加快拓展風力能源。為減少使用俄羅斯化石能源，德國正轉向再生能源。

新法將對各邦實施具有約束力的陸上風能擴展區域目標，每個邦也將在適當程度上開放風能景觀保護區。

如果各邦未能在期限內達標，政府將調整住宅區和風場間最小距離的規範。

這項法律也將為物種保護評估提供統一的國家標準，指派聯邦自然保育署（Federal Agency for Nature Conservation）設置國家級的物種保護計畫，並確保計畫確實執行。

這項草案指出，風電營運商將依自然保育署訂定的計畫，替物種保護提供資金。

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德國希望在2030年前，再生能源可滿足全國80%電力需求，其中陸上風電量要提高至115吉瓦（GW，一單位GW為10億瓦），相當於38座核電廠發電量。

德國今年頭3個月新建陸上風力渦輪機的興建許可年減14%，德國風能協會（Wind Energy Association）表示，巴伐利亞（Bavaria）、巴登符騰堡（Baden-Wuerttemberg）等南部邦可以做更多。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110608