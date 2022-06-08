俄媒：亞速鋼鐵廠逾千烏守軍移至俄羅斯接受調查

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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）塔斯社（Tass）今天引述俄羅斯執法部門消息人士的話報導，在烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）投降的1000多名烏國士兵已被轉移到俄羅斯接受調查。

倘若消息屬實，恐將破壞雙方原已陷入困境的和平談判。

路透社報導，基輔正尋求以交換戰俘的方式，接回在亞速鋼鐵廠（Azovstal）投降的約2000名烏軍，不過俄羅斯國會議員要求對部分士兵進行審判。

塔斯社引述消息人士的話說：「在亞速鋼鐵廠投降的1000多人已被帶到俄羅斯。執法單位正在仔細調查他們。」報導並未詳述接下來可能會發生什麼事情。

消息人士還說，更多烏克蘭戰俘將被送往俄羅斯。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭國防部情報總局（Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense）說，截至今天，俄羅斯已將210名烏克蘭軍人的遺體交還給基輔。

根據聲明，交還陣亡烏軍遺體的相關流程正在進行當中，其中大多是「捍衛亞速鋼鐵廠的英雄」。烏克蘭南部港市馬立波遭俄軍長時間圍攻，亞速鋼鐵廠是烏國部隊在這座圍城死守的最後據點。

基輔當局仍持續與俄羅斯協調交還所有陣亡烏軍遺體事宜；此外，據信還有大約2500名烏克蘭戰俘遭俄軍或親俄勢力部隊扣留。

烏克蘭國防部情報總局聲明指出，所有烏國陣亡將士都必須回到烏克蘭控制的領土，「他們每個人都是英雄，應該光榮走完人生最後一程」。

聲明補充說，當局仍在努力要帶「所有被俘烏軍」回家。

烏克蘭和俄羅斯正在進行陣亡將士遺體交還事宜，這是結束圍困馬立波協議的一部分。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110608