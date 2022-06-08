日本金澤市調查 市區附近熊密度遠高於山區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京8日綜合外電報導）日本各地近年來接連發生市區「熊出沒」事件，金澤市政府委託學者進行調查發現，熊在金澤市區附近棲息密度遠高於山區。

日本放送協會（NHK）報導，負責這項調查的專家表示，這代表熊逐漸「定居」在市區附近，由於家用垃圾可能變成熊覓食目標，相關管理等對策有其必要。

研究熊生態的石川縣立大學教授大井徹說，接受金澤市政府委託，從2021年7月到11月前往山區及金澤市區附近山林，共設置35台定點攝影機，藉由畫面捕捉到熊出沒數量來推估棲息密度。

調查結果顯示，2021年7月到8月間的熊棲息密度，山區每平方公里約有0.036頭熊棲息，而市區周邊山林每平方公里則有約0.37頭熊活動，可以看出市區周邊山林熊密度是山區約10倍之多。

另外，一頭看似2020年帶著小熊出沒的母熊，這次也在金澤市區周邊再度被攝影機捕捉到。

大井說，這些熊可能已在金澤市區附近「定居」並繁殖。如果以熊擴大棲息範圍，跑到市區附近定居作為前提的話，就有必要提出相關對策，不要把可能變成熊覓食目標的寵物食物及垃圾棄置在外。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110608