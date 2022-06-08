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聯合國攜手Uber 向烏克蘭城市地區提供援助物資

2022/6/8 21:53
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（中央社羅馬8日綜合外電報導）聯合國世界糧食計畫署（WFP）今天說，已經和交通網絡公司Uber（優步）合作，向戰爭蹂躪下烏克蘭的城市地區人民運送援助物資。

世界糧食計畫署表示，在較大型卡車無法通行的地區，該署藉重Uber客製化的技術平台來協調、調度和追蹤小型車運送物資。

糧食署發表聲明說，已經在第聶伯羅市（Dnipro）分發食物，同時也在首都基輔、利維夫（Lviv）、文尼察州（Vinnytsia）和車尼夫契（Chernivtsi）運送食物。

聲明中說：「透過這個（Uber）平台，本署可以將食物送往那些需要幫助的人，調度不同大小的車輛運送糧食，跟蹤每次前往目的地的行程，並確認糧食運送已經安全完成。」

Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）在聲明中說，公司提供糧食署免費使用平台。

他說：「利用我們的技術，世界糧食計畫署現在可以安排、調派、追蹤和管理汽車和小廂型車，向糧食署在烏克蘭各地倉庫半徑100公里範圍內的最終分發點配送物資。」

世界糧食計畫署說，到6月底，它將每個月向烏克蘭300多萬人民提供糧食和現金。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110608

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