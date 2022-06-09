德州槍擊倖存童作證 美眾院通過槍枝管制法案

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國德州小學槍案倖存女童今天以預錄影片方式在聯邦眾議院委員會上作證，眾院隨後通過一項範圍廣泛的槍枝管制法案，回應紐約州和德州近期發生的大型槍擊案。

槍枝暴力事件在美國層出不窮，紐約州水牛城（Buffalo）一家連鎖超市和德州尤瓦爾迪（Uvalde）校園相繼發生大規模槍擊案，震驚全國，再度激起各界要求採取行動的呼聲。

美聯社報導，這項法案表決主要依照黨派路線、以223票贊成、204票反對通過。若順利成法，會提高購買半自動步槍的年齡限制，並禁止銷售容量超過15發的彈匣，但聯邦參議院著重於改善心理健康計畫、強化校園安全並加強身家背景調查的協商，這項法案順利成法的機會渺茫。

看似無限循環的美國大規模槍案鮮少促使國會採取行動，但造成19名學童、2名教師身亡的尤瓦爾迪校園槍案讓解決這個問題的努力再度回復，民主黨和共和黨都在討論因應的必要性。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說：「我們的孩子被迫生活在這種持續的恐懼中，真是太糟了。」

裴洛西說，眾院這場表決會因「取得進展而創造歷史」，但由於共和黨人堅決反對，今天表決過後，眾院的措施將如何發展不得而知。

兩黨尋求共識多半在參院進行，法案需要10名共和黨人的支持才能簽署成法。近12名民主黨和共和黨及參議員今天密會1小時，盼能在本週末前為妥協版本的立法建立框架。

此前，眾院委員會聽取來自近日槍擊案受害者和家屬令人心碎的證詞，包括來自11歲女童瑟瑞尤（Miah Cerrillo）的證詞。尤瓦爾迪小學槍案發生當下，她將死去同學的血抹在自己身上裝死，以躲過槍手攻擊。

據法新社報導，在洛伯小學（Robb Elementary School）就讀小學四年級的瑟瑞尤對眾院委員會講述19名同學和2位老師上個月遭到18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）殺害的時刻。

她憶及案發當下，班上原本正在觀看一部電影，槍手衝進教室後，大家急忙躲到老師的桌子和自己的書包後方。

瑟瑞尤在預錄的簡短卻揪心的訪談中說道：「他…對我的老師說『晚安』，接著朝她的頭部開槍。接著，他擊中我的幾個同學和白板。」

「當我走向背包時，他射中我身旁的朋友，我想他還會再回來這間教室，於是我沾了些血塗在自己全身。」

瑟瑞尤訴說自己如何完全保持安靜，之後趁時機到來時拿了遇害老師的手機，撥打求救電話911。

她表示，她對電話那頭的人說：「我們需要幫助，我們需要警察來到教室裡。」

傳出瑟瑞尤班上孩童臥地身亡或奄奄一息時，十幾名警察就在教室外面，卻毫無作為，尤瓦爾迪警方已因此受到外界嚴格審視。

瑟瑞尤被問及，攻擊案過後，她希望看見什麼樣的作為。

她說，「要有安全，我不希望這件事再度發生」，證實了她害怕學校恐再度遭到槍手鎖定。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110609