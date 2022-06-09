馬斯克鉅額收購案卡在假帳號 傳推特將讓步

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（中央社舊金山8日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克有意以440億美元收購社群媒體推特（Twitter），但要求先提供有關假帳號的內部資料，以致收購案陷入僵局。美國媒體今天報導，推特可能會向馬斯克讓步。

電動車品牌特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）日前才指控推特未提供有關假帳號的資料，揚言要放棄收購。

「華盛頓郵報」、「紐約時報」及網路媒體Axios引述熟悉談判內情的不具名消息來源報導，推特董事會決定讓馬斯克取得與每天數以億計推文相關的內部資料完整傳輸數據。

韋德布希證券公司（Wedbush）分析師艾夫斯（Dan Ives）推文說，馬斯克和推特董事會先前因這項敏感議題導致暫停交易，如今僵局得以解開。

一些觀察者認為，馬斯克質疑推特的假帳號，是結束收購程序或迫使推特降價的手段。

美國證券主管單位已催促馬斯克解釋何以明顯延遲通報收購推特股份一事。

馬斯克4月底同意出價440億美元收購推特。推特股價今天以40美元出頭作收，遠低於馬斯克先前同意支付的每股54.2美元。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110609