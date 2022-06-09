槍枝管制缺乏進展 拜登訴求決戰11月期中選舉

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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國總統拜登今天在深夜脫口秀節目中首度現身時，將美國在槍支安全問題上沒有取得進展歸咎於槍支遊說團體的恐嚇，他呼籲選民在11月期中選舉時，將此當作決定性議題。

拜登告訴深夜脫口秀節目主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel），全國步槍協會（National Rifle Association）一直在恐嚇共和黨議員，讓他們認為「如果他們表決支持理性的槍支政策，他們就會在初選中遭遇挑戰」。

身為民主黨一員的拜登說，他正考慮下達較多的行政命令，但他也不想效法前總統川普的非立法策略，他稱這種策略是「濫用憲法」。

現身美國廣播公司（ABC）談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live），拜登和深夜節目主持人吉米金摩討論美國醫療保健和槍擊危機等重大議題，這給拜登機會，讓選民覺得他平易近人，並向廣大民眾傳達他的訊息。

由於民眾擔心油價和能源價格高漲，嬰兒配方奶粉短缺，在投票權、墮胎權以及槍支安全等幾個立法領域缺乏進展，拜登的民調支持率不佳而令他自己感到沮喪。他的幕僚希望在未來幾週調整訊息發送，以期聚焦在經濟的正面現象，比如就業機會和工資成長。

拜登說：「通貨膨脹是我們生存的禍根。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110609