Spotify放眼2030 盼用戶破10億大關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約9日綜合外電報導）影音串流平台Spotify今天表示，公司目標放在2030年以前平台用戶達10億，以及年營收10年內達1000億美元。

Spotify共同創辦人、同時也是公司執行長的艾克（Daniel Ek）在紐約舉行的投資者日活動上表示：「這個野心勃勃的目標要達成，一部分要憑藉Spotify的Podcast和有聲書產品組合的擴張，同時將平台打造成內容創作者的一站式商店。」

艾克表示：「身為世界創作者平台，我們將提供基礎設施和資源，讓5000萬藝術家、創作者擴大和管理本身的事業，從作品中賺錢，並且有效的宣傳。」

總部設於瑞典，在紐約掛牌的Spotify，2021年營收為96億歐元（109億美元），意味著年營收必須成長近10倍，才能達到艾克今天設定的目標。

Spotify在截至2022年第一季止，用戶人數達4億2200萬，成為被造訪最頻繁的影音平台。

Spotify近幾季毛利率盤旋在26%附近。艾克表示，他的目標是在10年內達到40%。

Spotify也希望營業利益率可以達到20%，這個數字意味著公司有明顯獲利，但公司目前並非如此。

目前遍及世界183個國家和地區的Spotify營業利益率在正負之間擺盪。

Spotify已投資超過10億美元收購知名的Podcast主持人，以及打造一個全面整合性的Podcast平台，從產品一直到廣告管理，立志成為業內的佼佼者。

Spotify去年也買下一家大型的有聲書出版經銷商Findaway。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110609