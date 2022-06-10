巴西確認境內首例猴痘病例

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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）巴西今天確認第1例猴痘病例。根據初步訊息，患者是41歲男子，5月去過葡萄牙和西班牙，自6月6日以來住進聖保羅感染管制醫院艾米利歐李巴斯（Emilio Ribas）。

巴西權威病理化驗所聖保羅魯茲研究所（Adolfo Lutz）通過水痘帶狀皰疹病毒的即時聚合酶連鎖反應法（RT-PCR）進行的檢查結果和遺傳物質的宏基因組分析結果，確定這名男子感染猴痘病毒。

聖保羅衛生廳表示，患者臨床狀況良好，所有曾與他接觸的人都受到衛生小組監視。

除了這例確診病例，巴西還有至少8例疑似猴痘病例，包括5男3女。根據聯邦政府，聖卡塔里納（Santa Catarina）和宏東尼亞（Rondônia）各有2例，塞阿拉（Ceará）、南大河（Rio Grande do Sul）、南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）和聖保羅各1例。

巴西衛生部衛生監督署代表薩拉斯（Janaína Sallas）表示，猴痘在非流行地區出現是不尋常的意外事件，它可通過接觸別人呼出的大液滴、接觸受感染的皮膚病變、受污染的物質傳播，所以需要嚴格監測。

世界衛生組織（WHO）最新報告指出，在通常沒有發現猴痘病毒的國家，已有780例猴痘確診病例，症狀包括發燒、皮疹、頭痛、背部或肌肉痠痛，在沒治療的情況下，約3週後便能自行痊癒。（編輯：郭中翰）1110610