大邱市律師事務所疑遭縱火 2遺體有刺傷痕跡

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國大邱市一處辦公大樓9日發生火警，釀7死50傷，起火點的律師事務所疑似遭敗訴民眾報復縱火，警方在2具遺體上發現刺傷痕跡，展開調查。

大邱一處辦公大樓9日上午10時55分傳出火警，消防人員立即出動60多台消防車、160多名人力，在20多分鐘內就撲滅火勢，但仍造成7人喪生，50人因吸入濃煙等受傷。

據韓聯社報導，發生火警的大樓鄰近法院，地下2層、地上5層的建築中多為律師事務所租用，這次事件疑似為敗訴民眾狹怨報復。

根據監視器畫面，53歲嫌犯在事發前拿著以白布遮蓋的不明物體進入位於2樓的起火點203室，約23秒後畫面中就出現火花。警方也在初步調查中發現被害律師及事務長2人遺體上有刺傷痕跡。

警方與國立科學搜查研究院今天上午將展開現場精密鑑識工作，以釐清兇器、直接死因及起火原因、犯罪動機等事件脈絡。

警方預計也將詢問當時在事發現場的3名倖存者證詞；位於203室的律師事務所當時共10人在場，包括嫌犯在內共7人喪命。

據相關人士說法，這次事件嫌犯先前在一場民事訴訟中敗訴，因此找上對方委任的律師事務所，之前曾多次打電話到事務所抗議。（編輯：高照芬）1110610