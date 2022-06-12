日本風力發電機增加 恐影響雷達偵測敵機與飛彈

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（中央社東京12日綜合外電報導）日媒報導，日本全境持續增設的風力發電機可能影響航空自衛隊雷達運作，嚴重的話恐將發生未能及時偵測敵機與飛彈的後果，讓日本政府急於檢討相關因應對策。

日本產經新聞報導，日本全境增設中的風力發電機可能對航空自衛隊雷達帶來影響，讓防衛省苦思因應之道。現狀是在設置風力發電機初期階段，事先呼籲發電業者配合，但這種「善意配合」有其界限，有看法認為恐將帶來安全保障方面的威脅。

雷達是透過發射電波、捕捉反射波來運作，航空自衛隊在全日本28地設置警戒管制雷達，24小時監視朝日本領空飛行的航空器。

從作為推動可再生能源對策的「上網電價」（Feed-In Tariff）被引進的2012年起，日本各地風力發電機設置數量快速增加。截至2021年底止，日本共有2574座風力發電機，其中陸域高度逾100公尺、離岸高度逾200公尺。

不論是陸域還是離岸風力發電機的葉片，都可能會反射雷達電波，讓雷達難以偵測，或是為了避免撞擊到風力發電機，航機必須被迫變更航線。

目前已知根據風力發電機高度不同，最遠可能影響到100公里外的雷達運作。熟知這個問題的日本前防衛大臣小野寺五典示警說，守護日本領空的自衛隊雷達，會因為風力發電機出現偵測誤差，「這實在會帶來嚴重不利」。

業管可再生能源政策的經濟產業省資源能源廳，已在今年4月修改相關指引，並開始在官網呼籲業者在設置風力發電機初期階段起，應先跟防衛省進行事前商談。

不過，經濟產業大臣萩生田光一說，雖然風力發電機位置會干擾雷達運作，但也可能因此將關於雷達偵測能力的情報給予業者。

雖然目前尚未接獲雷達實際運作上發生障礙的通報，但防衛省幹部說，等到發生雷達網出現漏洞的嚴重事態就太遲了。

日本政府正準備修改國家安保戰略等戰略3文件，自民黨4月提出的建議中，要求在制度面解決風力發電機問題。日本政府正盡速檢討禁止設置風力發電機區域，及限制風力發電機高度等具實效性對策。

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共同社也報導，不只一位相關人士透露，由於風力發電設備將對自衛隊雷達運作造成影響，防衛省已相繼籲請部分業者變更設置計畫。

防衛省以防衛為由並未說明具體事例，但已知逾10項工程已成計畫變更與調查的對象。不過，政府相關人士指出，沒有法律可以在陸域以防衛為由限制業者設置風力發電機，所以在安全保障方面「可能出現漏洞」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110612