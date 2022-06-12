東京COVID-19疫情續趨緩 沖繩累計病例逾23萬

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，今天新增確診病例連續30天低於上週同日。全境疫情最嚴峻的沖繩縣今天新增1126例確診病例，至今累計病例數突破23萬。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1546例確診病例，較上週日減少38例，連續30天低於上週同日。最近一週平均單日新增1613.7例，是前一週平均的79.4%。

大阪府今天新增1151例確診病例，較上週日減少2例，至今累計病例數99萬549例，包括5096例死亡病例。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增812例確診病例，較上週日減少98例，連續4天單日新增低於千例，也是連續29天低於上週同日。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1126例確診病例，較上週日減少121例，至今累計病例數突破23萬例，來到23萬754例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增84.77人染疫，沖繩縣以597.06人連續79天高居日本各地之冠；鹿兒島縣以157.77人次之、熊本縣以130.5人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110612