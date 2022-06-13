阿斯特拉太空任務失敗 NASA損失兩顆氣象衛星

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）新創公司阿斯特拉太空旗下火箭今天升空後，其助推發動機太早關閉，無法將美國國家航空暨太空總署（NASA）兩顆小型的熱帶氣旋監測衛星送進軌道。

路透社報導，阿斯特拉太空（Astra Space）的Rocket 3.3運載火箭從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）成功升空約10分鐘後故障。

阿斯特拉太空直播評論員佛萊（Amanda Durk Frye）說：「我們進行了正常的第一節飛行。但是上節（第二節）發動機確實提前關閉，我們沒有將酬載送入軌道。」

這枚火箭搭載麻省理工學院林肯實驗室（MIT Lincoln Laboratory）設計的兩顆小型衛星，用於測量熱帶氣旋系統的濕度和降水，這是由NASA管理的6顆衛星群其中的首批，阿斯特拉太空計劃未來將其餘幾顆也發射升空。

這是阿斯特拉太空今年第2次任務失敗。業界新手阿斯特拉太空企圖運用Rocket 3.3讓發射業務起步，可擴充式兩節運載火箭Rocket 3.3能夠搭載150公斤重的衛星前往近地軌道。

包括沒有產生收益的搭載酬載測試任務在內，阿斯特拉太空目前已7度嘗試抵達軌道，其中去年11月和今年3月曾經兩度成功。

法新社報導，NASA於發射前在網站上指出，TROPICS CubeSats是6顆「鞋盒大小」的衛星群，將「研究熱帶氣旋的形成和發展，能夠比現有氣象衛星更頻繁地進行觀測」。

阿斯特拉太空去年2月從NASA得到價值795萬美元合約，將進行3次發射，每次搭載兩顆TROPICS設備。

阿斯特拉太空希望在小衛星發射巿場上占有一席之地，承諾會比太空探索科技公司（SpaceX）、阿利安太空公司（Arianespace）等運用更大型火箭的業者更頻繁而且更有彈性地執行發射任務。

但是旗下特色鮮明的雙節火箭卻反覆出現無法抵達軌道的問題。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1110613